Affaire du gré à gré des 71 milliards ministère de la Santé: 4 des 9 sociétés désistent

Les sociétés, Asfi sa, carrefour médical, technologies services, Ssm Sa, Diminter, sodemed Sarl, Ste, Kalahari international business et Emc, tous spécialisées dans la fourniture de matériels médicaux ont saisi mardi 5 décembre, la Chambre administrative de la Cour suprême pour demander l'annulation pure et simple du marché financé par la banque allemande Kfw, objet d'une entente directe entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la société Afrique Conception distribution (Acd) pour un montant de 71.315.140.944 Fcfa.



Par ailleurs, rapporte Libération dans son édition de ce jeudi 7 décembre, quatre de ces neuf sociétés ont écrit au président de la Cour suprême pour annoncer leur retrait dans cette affaire. Il s’agit d’ Asfi , Ste , Emc et Ssm . D’après certaines sources, rapporte le journal, ces sociétés soutiendraient avoir été induites en erreur dans cette affaire où ce serait Acd qui porte son propre financement.