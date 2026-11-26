De nouveaux éléments apparaissent sur l'agression du maire d'Oulampane, Sagar Coly, brûlé dans son sommeil par son épouse. Selon des informations exclusives de Seneweb, la mise en cause, désignée sous les initiales F. S., a reconnu les faits. Elle est passée aux aveux devant les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Bounkiling.
La suspecte a expliqué les motifs de son geste lors de son audition. Elle affirme que son mari néglige ses besoins. Elle a déclaré aux gendarmes qu'elle voulait partir à Dakar pour trouver un emploi et subvenir à ses besoins.
Une dispute violente a ensuite éclaté entre les deux conjoints et a dégénéré en bagarre. Après cet affrontement, la dame a retiré de l'essence dans le réservoir d'une moto-Jakarta garée dans la concession. Elle a patienté jusqu'à l'endormissement de son époux. Elle l'a alors aspergé de ce liquide inflammable avant d'allumer le feu à l'aide d'un briquet.
La suspecte a expliqué les motifs de son geste lors de son audition. Elle affirme que son mari néglige ses besoins. Elle a déclaré aux gendarmes qu'elle voulait partir à Dakar pour trouver un emploi et subvenir à ses besoins.
Une dispute violente a ensuite éclaté entre les deux conjoints et a dégénéré en bagarre. Après cet affrontement, la dame a retiré de l'essence dans le réservoir d'une moto-Jakarta garée dans la concession. Elle a patienté jusqu'à l'endormissement de son époux. Elle l'a alors aspergé de ce liquide inflammable avant d'allumer le feu à l'aide d'un briquet.
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