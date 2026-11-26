L'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris part, ce 26 novembre, aux travaux du 18e Forum des MEDays à Tanger, au Maroc. Il a participé à un panel consacré au thème suivant : « L’Afrique en première ligne : souveraineté et affirmation stratégique au temps des choix ».



Lors de son intervention, Macky Sall a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de fournir des efforts soutenus afin de peser dans la réforme de la gouvernance politique et économique mondiale. Ce plaidoyer intervient dans un contexte international marqué par une crise profonde du multilatéralisme. Selon l'ancien chef d'État qui donne l’information sur sa page Facebook, le continent possède toutes les ressources nécessaires pour réussir cette ambition. Il pose toutefois une condition majeure à cette réussite : l'Afrique doit impérativement relever le défi de l’unité dans l’action.



L'ancien président sénégalais a également salué le travail de l’Institut Amadeus, qui organise les MEDays. Il a félicité l'institution pour la haute qualité des débats et la parfaite organisation de cette rencontre internationale.