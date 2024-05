Affaire du maire de Sindia: Thierno Diagne placé sous mandat de dépôt pour "blanchiment de capitaux"

Le juge du tribunal de grande instance de Mbour, une ville de l'Ouest du Sénégal, située sur la Petite-Côte, à environ 80 km au sud de Dakar, sert le vice dans l'affaire du maire de Sindia. Arrêté mercredi, Thierno Diagne est placé sous mandat de dépôt et les charges qui pèsent sur lui sont loin d'être liées au rapport publié par l'Ofnac ( Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption). L'édile de la ville est poursuivi, selon nos confrères de la Iradio, ''pour blanchiment de capitaux, détention de faux billets de banque''.



Un nouveau dossier qui s'ajoute à la longue liste de procédures judiciaires où le mis en cause a été poursuivi ''pour usage de faux dans un document administratif, escroquerie sur une somme de 65 millions de F CFA''.



Il était aussi en conflit avec la fondation Sonatel pour 2700 parcelles pour un montant de plus de 2 milliards de F CFA. Mais l'intervention d'autorités religieuses lui avait permis d'obtenir la liberté provisoire après un mois de détention.



Cette fois-ci, le maire de Sindian est loin de voir le bout du tunnel.