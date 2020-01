Affaire du présumé kidnapping: la Section de recherches fouille à distance dans le téléphone de Coumba Kane Sarr

La Section de recherches de Colobane n’a pas fini avec cette affaire du présumé kidnapping à Keur Mbaye Fall, banlieue dakaroise. Selon des informations du journal "Les Echos", les enquêteurs fouillent à distance dans le téléphone de Coumba Kane Sarr, annoncée portée disparue mercredi dernier avant d’être retrouvée deux jours après, dans une ville à 194 km de Dakar.



« On travaille à distance sur différents téléphones portables. Nous allons reconstituer la veille des fameux jours de kidnapping et le jour-j, mais aussi fouiller les répertoires des appareils, histoires de savoir avec qui la dame z parlé ou échangé des textos. Mais aussi percer le mystère de la nature des conversations via cellulaire, ses mouvements et les heures de la durée des échanges », révèle une source.



Pour qui, autant d’éléments de preuve matérielle qui pourraient faire la lumière sur cette affaire qui a mobilisé les éléments de l’Etat. Déjà certains hommes chargés de l’enquête croiraient dur comme fer que cette histoire de rapt est cousue de fil blanc.