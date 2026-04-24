Affaire du scandale homosexuel à Keur Massar: les aveux du journaliste Souleymane Fatou Ndao aux enquêteurs

Le journaliste Souleymane Fatou Ndao, employé de la chaîne de télévision religieuse Malikia TV, a été interpellé et placé en garde à vue par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar (banlieue de Dakar). Son arrestation porte à 75 le nombre de personnes appréhendées dans le cadre de l'affaire des présumés homosexuels de Keur Massar.



Dans son édition de ce vendredi, le quotidien Libération soutient que El Hadji Amadou Dramé, se disant styliste à Rufisque et partenaire de Djibril Dramé (le 10ème du genre à ce stade), est tombé en même temps que Souleymane Fatou Ndao.



Face aux aveux de son présumé partenaire El Hadji Amadou Dramé et des messages à caractères sexuels interceptés par les gendarmes, Souleymane Fatou Ndao est passé à table et aurait reconnu les ébats sexuels évoqués. «Il est même allé plus loin dans ses aveux. En plus d’avoir cité une longue liste de ses partenaires, il a tenté de se justifier en soutenant avoir pris goût au sexe avec les hommes après un viol, commis par un proche, quand il était mineur. Aussi a-t-il admis mener depuis lors une double vie», précise Libération.



Pour rappel, dans ce dossier, les mis en cause sont accusés, entre autres, de faits d’association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du Vih Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.