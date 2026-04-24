Guédiawaye : deux instituteurs jugés ce vendredi après des insultes qualifiant leur directeur de «Goordjiguen»

A Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, les nommés El Hadji Amadou Ndao (46 ans) et Abdou Aziz Wéllé (61 ans) ont été interpellés par la Division des investigations criminelles et placés sous mandat de dépôt, selon les informations de Libération. Ces deux instituteurs de l’école élémentaire Ndiarka Ndiagne sont accusés d’avoir insulté et traité leur directeur d’école de «Goordjiguen» (homosexuel), dans des audios partagés à tous les enseignants et employés de l’établissement.
Les mis en cause seront jugés, ce vendredi 24 avril, par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Leur interpellation fait suite à une plainte de la présumée victime, le directeur I. Diop, qui a indiqué avoir «faussement» été qualifié de «pervers sexuel, de personne sans valeur et de Goordjiguen».
Les mis en cause seront jugés, ce vendredi 24 avril, par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Leur interpellation fait suite à une plainte de la présumée victime, le directeur I. Diop, qui a indiqué avoir «faussement» été qualifié de «pervers sexuel, de personne sans valeur et de Goordjiguen».
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