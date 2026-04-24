Dakar : le président de la Fédération de football reçoit Ridha Nebais, Ambassadeur d’Algérie

A Dakar, trois mois après le sacre des Lions de la Teranga à la CAN 2025, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a reçu Ridha Nebais, Ambassadeur de l’Algérie dans le pays.

Selon un communiqué du président Fall, cette «visite a été l’occasion d’exprimer toute la reconnaissance envers le peuple algérien pour son soutien et sa solidarité, notamment lors de la victoire mémorable du Sénégal, le 18 janvier 2025, à Rabat».



La FSF a également salué les initiatives engagées par l’Algérie «en faveur du renforcement des relations de coopération» entre les fédérations des deux pays, ajoutant que cette «dynamique positive vient consolider les liens historiques d’amitié et de fraternité» au «service du développement et du rayonnement» du football africain.



Cette visite intervient après qu’un supporter franco-algérien a été condamné à trois mois de prison ferme pour son implication dans les incidents ayant émaillé la finale Sénégal-Maroc. Il a été libéré le 18 avril 2026 après avoir purgé sa peine, en même temps que trois supporters sénégalais. Cependant, 15 autres compatriotes d’Abdoulaye Fall, condamnés à des peines de prison allant de six mois à un an, sont en attente d’une grâce du Roi Mohammed VI.