Accès aux soins : la MSAE signe un partenariat stratégique pour réduire la charge financière des fonctionnaires

A Dakar, la mutuelle de Santé des Agents de l’État (MSAE) a signé, ce jeudi 23 avril, un partenariat stratégique avec la structure Baraka Optics, qui est un fournisseur de services optiques au Sénégal. Cette convention vise à «faciliter l'accès à des lunettes de qualité et améliorer le bien-être visuel des adhérents». Celle-ci veut aussi œuvrer pour la «réduction significative de la charge financière» de ses membres.



«C'est pour nous une façon de contribuer à l'accès aux soins de qualité pour tous. Depuis 2019, la MSAE met en œuvre des programmes sociaux plus structurants, notamment des campagnes militaires gratuites, des actions de dépistages, des dons de médicaments et de soins, une forte sensibilisation communautaire. Ces initiatives ont permis de toucher des milliers de bénéficiaires et de renforcer la prévention sanitaire sur le terrain», a dit Babacar Ngom, président de la mutuelle.



Il a par ailleurs précisé que l’idée de ce partenariat est née après que la MSAE a constaté une «forte demande de prestations» liées à la santé oculaire. Selon M. Babacar Ngom, «cette situation s'explique par les conditions de travail des fonctionnaires, marquées souvent par une exposition prolongée aux écrans et une lecture intense (forte), favorisant l'apparition de diverses» maladies oculaires.



De son côté, Dr Bassirou Ba, gérant de Baraka Optics, a souligné que ce partenariat «traduit une volonté commune, essentielle et réelle d’améliorer l’accès aux services oculaires» pour les Agents de l’Etat. «Ce sera une collaboration axée sur la confiance et des résultats (…) Nous nous engageons à y répondre de la meilleure des façons», a-t-il assuré.



Santé des Agents de l’Etat : cap sur une protection sociale renforcée



Selon le président de la mutuelle, cette convention va favoriser une «prise en charge plus avantageuse et plus flexible» des bénéficiaires de l’assurance. «La MSAE verse directement son forfait de 30 000 francs CFA au partenaire, permettant ainsi aux adhérents d'accéder à des lunettes de qualité d'une valeur pouvant atteindre 150 000 francs CFA. La somme restante, soit 120 000 francs CFA, est à la charge exclusive de l'adhérent, avec une possibilité de paiement échelonné, à raison de 10 000 F/ mois. Sur une durée de 12 mois», a-t-il expliqué. Le coût des lunettes est aussi réduit pour les ayants droit de l'adhérent (conjoint (e) ou enfant).



Pour rappel, la MSAE est née en 2003 et compte plus de 50 000 membres, soit environ 200 000 bénéficiaires répartis sur l’ensemble du territoire dans ses 46 sections départementales. Elle assure le remboursement total du 1/5 des frais de consultation médicale non couverts par l’Etat pour ses agents et le remboursement partiel des frais de médicaments (65%) achetés par les travailleurs et non couverts par l’Etat. Ses ressources proviennent des cotisations de ses membres.