Sénégal: «Plus de 50 entreprises britanniques sont actives pour 2.795 milliards d’investissements» (Ambassadrice)

L’Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Carine Robarts, a accordé une interview au quotidien L’Observateur, dans l’édition de ce vendredi. A cette occasion, elle a assuré que «plus de 50 entreprises britanniques sont actives au Sénégal pour 2.795 milliards FCFA d’investissements», ajoutant que les échanges commerciaux entre les deux pays «ont quadruplé depuis 2020 atteignant 700 milliards FCFA».



Selon elle, ces investissements couvrent les secteurs clés de l’énergie, des télécommunications, de l’éducation, de l’agrobusiness. Elle précise par ailleurs que son pays est «le premier investisseur étranger» dans le secteur de l’énergie. «Nous soutenons les plus grands investissements Onshore et Offshore jamais réalisés dans le pays, à travers le projet gazier GTA porté par le BP, ainsi que le port de Ndayane via British International Investment. L’ambition de la chambre de commerce britannique est d’aller plus loin que la simple promotion commerciale (et) de structurer un partenariat économique de long terme», a-t-elle ajouté.



En poursuivant, elle a soutenu qu'à travers le programme Manufacturing Africa, Londres a agi «de manière concrète» pour «renforcer l’attractivité du secteur privé sénégalais en aidant les projets à devenir bancables et bien structurés». Cette réalité a permis a plus de 20 entreprises de mobiliser 260 millions de dollars d’investissements et contribué à la création d’environ 4. 000 emplois.