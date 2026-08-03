Affaire du scandale homosexuel : le tribunal de Pikine-Guédiawaye annonce la clôture de l’information judiciaire

Le 1er cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye a notifié un "avis aux conseils pour clôture de l’information" dans le dossier relatif au scandale homosexuel. En application de l’article 169 du Code de procédure pénale, les avocats constitués ont été informés que le dossier est mis à leur disposition pendant trois jours avant sa transmission au parquet. L’information vise Pape Salif Rall Thiam, Adama Diallo, Ibrahima Camara, Mansour Bassirou Baldé, Sana Ba, Bécaye Faye, Bachir Ka, Mamadou Gning, Bécaye Ndiaye, Djiby Dramé, Doudou Lamine Dieng, Cheikh Amadou Tidiane Diallo et 87 autres personnes.



Les personnes poursuivies sont inculpées pour plusieurs chefs. Selon l’avis du juge d’instruction, les faits retenus sont : association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/SIDA, acte contre nature, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et/ou complicité d’offre ou cession de drogue. Ces infractions sont prévues et punies par plusieurs articles du Code pénal sénégalais dont la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



Avec cette notification datée du lundi 03 août 2026, la phase d’instruction semble arrivée à son terme dans ce dossier tentaculaire. Après l’expiration du délai de trois jours accordé à la défense pour consulter les pièces, le dossier sera communiqué au parquet aux fins de réquisitions. Le tribunal devra ensuite décider d’un éventuel renvoi devant la Chambre criminelle pour jugement des 99 mis en cause.