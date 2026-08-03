Magal de Touba : Mouhamadou Makhtar Cissé appelle à « poser des actes concrets » contre les accidents

À l’occasion de la cérémonie officielle marquant la clôture de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, ce lundi 3 août 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a lancé un appel à une réaction ferme face à la recrudescence des accidents de la route enregistrés durant l’événement.



En présence de plusieurs délégations étrangères et des membres du gouvernement, le ministre est revenu sur le bilan provisoire de 21 décès lié aux accidents de la circulation pendant le Magal. Un chiffre qu’il juge particulièrement préoccupant.



« Les accidents sont nombreux et cela mérite une attention particulière. Il faut maintenant agir », a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé.



Pour le ministre, le temps des simples constats est désormais révolu. « Il ne s’agit plus de faire des constats, il faut poser des actes concrets », a-t-il insisté.



Le ministre de l’Intérieur a également pointé du doigt le manque de discipline sur les routes, estimant que l’anarchie dans la circulation constitue un véritable défi pour les autorités.



« Il y a trop de désordre dans ce pays et il est temps de mettre fin à cela », a-t-il affirmé, avant d’inviter chaque citoyen à adopter un comportement plus responsable.



« Il y a beaucoup d’anarchie, mais il faut que chacun y mette du sien pour mettre de l’ordre dans ce pays », a-t-il conclu.



Pour rappel, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a fait état d’un bilan provisoire de 21 décès enregistrés le dimanche 2 août 2026, principalement à la suite d’accidents de la circulation survenus dans le cadre du Grand Magal de Touba.