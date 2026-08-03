CESTI : Mouminy Camara, le nouveau directeur général, dévoile ses trois chantiers prioritaires

À peine installé à la tête du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), Mouminy Camara fixe déjà le cap. Le nouvel directeur de la prestigieuse école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) entend inscrire son mandat dans la continuité, tout en accélérant les réformes autour de trois priorités : renforcer la gouvernance, moderniser l’offre de formation et redonner un souffle à la recherche scientifique.



Dans un entretien accordé à l’APS, l’enseignant-chercheur, élu après les deux mandats de Mamadou Ndiaye, a détaillé la vision qui guidera son action. « Je pense que l’essentiel du projet s’articule autour de la nécessité de construire des acquis et de relever des défis », a-t-il déclaré.



Élu sur la base d’un projet décliné en trois axes stratégiques, Mouminy Camara assure qu’il ne s’agit pas de rompre avec le travail déjà accompli. Son ambition est plutôt de consolider les acquis afin de préserver « le label de qualité et d’excellence » qui fait la réputation du CESTI, tout en adaptant l’établissement aux nouvelles exigences de la formation en journalisme et en communication.



« Il ne s’agit pas d’être dans une logique qui consisterait à tout remettre en cause. Il y a déjà des acquis et il faut travailler à partir de l’existant », a-t-il insisté, saluant le bilan de son prédécesseur.



Le nouveau directeur veut également faire de la gouvernance participative un marqueur de son mandat. Enseignants, étudiants, personnel administratif, anciens diplômés, organisations professionnelles et pouvoirs publics seront associés aux grandes décisions de l'école.



« Tout ce qui sera fait le sera dans la transparence, la concertation et la synergie avec l’ensemble des parties prenantes », a-t-il assuré.



Autre priorité affichée est de repositionner la recherche scientifique au cœur de la mission du CESTI. Pour y parvenir, Mouminy Camara compte renforcer la Revue africaine de communication ainsi que le laboratoire de recherche de l'établissement, considérant que la production scientifique doit accompagner la formation des futurs professionnels des médias.



Enfin, le nouveau directeur devra faire face à un défi de taille qui est la question des infrastructures. Depuis 2022, la dégradation des bâtiments contraint le CESTI à fonctionner en double flux, une situation qui pèse sur les conditions d'enseignement.



« Ce déficit d’infrastructures constitue aujourd’hui un véritable handicap dans la mise en œuvre des enseignements », a-t-il rappelé.



Au-delà de la continuité, Mouminy Camara affiche ainsi la volonté de consolider les fondations du CESTI pour lui permettre de répondre aux mutations du secteur des médias et de la communication.