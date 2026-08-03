Grand Magal 2026 : le ministre de l’Intérieur réaffirme les engagements de l’État pour Touba

En marge de la cérémonie officielle marquant la clôture de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, ce lundi 3 août 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les investissements en faveur de la cité religieuse.



S’exprimant devant les autorités religieuses, administratives et les nombreuses délégations présentes, le ministre a transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que ses remerciements au khalife général des Mourides pour son accueil et ses prières en faveur du Sénégal.



Mouhamadou Makhtar Cissé a assuré que les engagements pris par les plus hautes autorités de l’État en faveur de Touba seront effectivement mis en œuvre.



« Le chef de l’État et son Premier ministre demeurent déterminés à concrétiser les engagements pris en faveur de la cité religieuse. Le Président de la République compte respecter ses engagements et il a donné des instructions à ses ministres que nous comptons concrétiser », a-t-il déclaré.



Le ministre a également rappelé que le dialogue, la concertation et la cohésion nationale constituent les fondements de l’action du président de la République.



« Cette cérémonie est une représentation du Sénégal et ce rassemblement devrait être pérennisé au sein de la société. Le message du président de la République, axé sur la paix, vise à bâtir un Sénégal prospère », a-t-il souligné.