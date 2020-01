Affaire du talibé torturé à mort à Linguère: le maître coranique et le surveillant déférés au parquet

On en sait un peu plus sur l’affaire du meurtre du talibé "torturé et ligoté à mort" à Linguère, située à 305 kms au nord-est de Dakar. Le présumé meurtrier, le surveillant du nom de Maguette Diop et le maître coranique, Djily Ndiaye, arrêtés le jour des faits, ont été déférés au parquet de Louga, dans le nord-ouest du Sénégal.



Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et non assistance à personne en danger. La dépouille est toujours gardée à la morgue de l'hôpital pour les besoins de l’autopsie.



Le drame est survenu dimanche dernier vers 14 heures à Thiel à Linguère. Fallou Diop, un talibé âgé de 11 ans, a été tabassé à mort pour n’avoir pas maîtrisé sa leçon du jour. Son bourreau, le surveillant du Daara, prenait tranquillement son déjeuner après son forfait au moment où le petit garçon agonisait. C'est vers 17 heures que le maître des lieux a vu le corps de Fallou sous l'arbre entouré de ses autres camardes talibés, qui essayaient de le réveiller pensant qu'il était en train de dormir. Mais ce n'est que vers 22 heures que la police a été alertée.