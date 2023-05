Affaire du viol suivi d’une intervention chirurgicale à Kébémer : le maitre coranique passe aux aveux

Du nouveau dans l’affaire de A.S, du nom de la jeune fille, victime de viol suivi d'une intervention chirurgicale. Le maître coranique, accusé d'être l'autre du viol, est passé aux aveux. Il a révèle aux enquêteurs d'avoir "violé" la jeune fille dans les toilettes avant "d'essayer de dissimuler les preuves"



Selon l’Observateur qui donne l'information, des sources très proche de cette affaire, ont fait savoir que l’enseignant a avoué sans détour les charges pénales retenues contre lui. « Je reconnais avoir introduite AS dans les toilettes avant d’entretenir avec elle des rapports sexuels. Je me toujours pose la question à savoir comment j’ai pu me comporter de la sorte ? J’ai vraiment mal et je demande pardon aux parents de ma victime", a-t-il déclaré.



Selon la même source, la victime saignait abondamment après l'acte. D’ailleurs, "les toilettes étaient rouges de sang", rapporte le journal.



Le mis en cause de révéler aux enquêteurs qu'il voulait dissimuler les preuves. " J'ai nettoyé les toilettes avec à grand eau. C’est ainsi que j’ai eu le réflexe d’aviser mes parents ainsi que collègues de maitres coraniques car je craignais que les populations me lynchent à mort. Je reconnais avoir commis une erreur. J’ai passé quatre mois dans le village, je n’ai jamais songé entretenir des relations avec une de mes élèves. J’ai vraiment honte de moi car je sais que je vais causer du tort à mes collègues maitres coraniques. Ils ne seront plus à l’aise dans les villages ou ils enseignent. D’ailleurs, je dirigeais souvent les prières… » a soutenu le présumé violeur.



Après son face à face avec le juge d’instruction, il a été inculpé et envoyé en prison hier mardi.



Pour rappel, les faits ont eu lieu au village de Mouslahi dans le département de Kébémer (région de Louga)dans la nuit de vendredi au samedi dernier. Après le présumé viol de leur fille A.S, ses parents, en colère, avaient porté plainte contre le maitre coranique à la Brigade de gendarmerie de Sagatta.



Mais avant, ils avaient conduit leur fille à l'hôpital pour un examen. Le certificat médical qu’ils ont en leur possession atteste la thèse du viol avec actes de barbarie. CE document, a, selon le journal, facilité le travail des enquêteurs.