Affaire faux billets : Thione Seck devant la Cour d’appel ce lundi

Le délibéré du procès en appel de Thione Ballago Seck dans l’affaire de faux billets est attendu ce lundi 13 janvier 2020. Attrait à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, jeudi 9 mai 2019, le chanteur avait rejeté tous les faits qui lui sont reprochés: « association de malfaiteurs, altération de signes monétaires ayant cours légal à l'étranger, blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie ».



Et le juge de la Chambre correctionnelle de Dakar, Maguette Diop, en rendant sa décision avait déclaré le procédure irrégulière car ayant violé le règlement n°5 de l’Uemoa qui requiert la présence des avocats dès les premiers heures de l’interpellation.



Insatisfait, le maître des poursuites Sadikh Niang, avait interjeté appel. Il a indiqué, à son tour, que le tribunal n’avait pas à annuler la procédure pour faux monnayage intentée contre le chanteur Thione Seck. Contrairement au juge d’instance, le parquetier trouve que le règlement n°5 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) n’a pas été violé lors de l’arrestation du chanteur. Ledit règlement exige la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client, sous peine de nullité de la procédure. C’est pourquoi le tribunal correctionnel avait renvoyé des fins de la poursuite Thione Seck et son acolyte Alaye Djité.