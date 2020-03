Affaire faux passeport: Ronaldinho placé en détention par la justice de Paraguay

C’est un rebondissement dans l’affaire, car Ronaldinho avait déjà réservé son billet d’avion pour rentrer au Brésil. La justice paraguayenne semblait avoir accepté sa version des faits, à savoir qu’il s’était rendu au Paraguay pour un voyage d’affaires et qu’on lui avait alors remis un passeport paraguayen à son arrivée dans la capitale.



Cadeau de bienvenue ?



L’ex-footballeur a affirmé qu’il pensait qu’il s’agissait d’un cadeau de bienvenue de la part des autorités locales et qu’il ne soupçonnait pas un instant qu’il puisse s’agir d’un faux.



Ce faux passeport risque de coûter très cher à la star brésilienne, puisqu’après un nouvel interrogatoire, il a été placé en détention avec son frère, jusqu’à nouvel ordre. C’est-à-dire ce que la justice paraguayenne parvienne à faire la lumière sur cette affaire mais aussi sur les liens de Ronaldinho et de son frère Assis avec les milieux du casino au Paraguay, et sur le rôle des intermédiaires qui avaient préparé la visite de Ronaldinho. L’un de ces « agents » est d’ailleurs également en prison à Asunción.