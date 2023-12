Affaire présumée des contrats miniers : Aly Ngouille Ndiaye dépose une plainte contre Me Moussa Diop

Aly Ngouille Ndiaye n’a pas attendu longtemps pour laver son honneur suite aux allégations de Me Moussa Diop sur le contrat présumé signé entre Macky Sall et l’homme d’affaire Jean Claude Mimran impliquant l’ancien ministre des Mines.



Son avocat Me Daouda Ka a déposé ce lundi une plaine au Tribunal de Grande instance de Dakar pour le compte de Aly Ngouille contre Me Moussa Diop pour diffamation.