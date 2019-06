Affaires BBC : Aliou Sall reste zen et réitère la véracité de ses propos tenus le 4 juin

Accusé de corruption par la chaîne britannique BBC, le jeune frère du chef de l'État, Aliou Sall, par le bais de son avocat, a réitéré la véracité de ses propos tenus en conférence de presse le 04 juin sur le transfert de montant de 146 milliard F CFA qu'il aurait reçu de la part de Bristish pétrolium.



Cette sortie fait suite à la déclaration sur TV5 monde le ministre chargé de communication de la présidence, El hadji Kassé qui a soutenu que Aliou Sall a reçu ce montant au nom de sa société Agritans. Alors Aliou Sall lui-même avait nié en conférence de presse le 4 juin.



"Notre mandant, Monsieur Aliou Sall, fait l’objet d’attaques injustifiées et sans fondement suite à la diffusion d’un reportage de la BBC dénué de toute exactitude. Monsieur Sall tient à réitérer avec force les éclairages qu’il avait déjà fournis, le 4 juin 2019, lors de sa conférence de presse", souligne le communiqué.



Mieux, le document précise que: "La justice est saisie pour apporter toute la lumière sur ces faits et propos de nature à porter atteinte à l'honneur de notre mandant. Le moment venu, Monsieur Sall utilisera toutes les voies appropriées pour faire la lumière sur ces accusations graves et rétablir la vérité des faits".