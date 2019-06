Affaires Pétrotim et COUD: le ministre de la Justice veut pas intervenir dans ce débat

Le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall a souhaité ne pas intervenir dans le débat sur l'Affaire Pétrotim et celle du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) qui fait polémique entre le procureur de la République et la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).



Me Sall a décidé de laisser le procureur Serigne Bassirou Gueye faire son travail, mais en lui recommandant de rendre la justice dans l'indépendance et la transparence, car dit-il, il est retenu que l'indépendance de la justice est une condition nécessaire pour le développement du Sénégal.



Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye a semblé accuser l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption d’avoir fait un mauvais travail.



La présidente de l’OFNAC, Seynabou Ndiaye Diakhaté n’a pas bien apprécié et n’a pas raté l’occasion de lui remonter les bretelles. Elle a soutenu avoir transmis 17 dossiers au procureur parmi lesquels les affaires Petro-Tim et COUD, avant de l'inviter à exploiter les dossiers reçus pour prendre une décision.