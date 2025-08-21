Affaires Soussoung : Deux nouvelles arrestations par la gendarmerie sèment la panique

Joint par la radio SUD FM, Diomba Diaw, président du CDTS, a "exigé la libération sans condition" des deux individus, ainsi que l'"arrêt immédiat des intimidations". Il a souligné que ces arrestations perturbent l'hivernage, une période cruciale où les villageois sont mobilisés dans leurs champs pour assurer la subsistance de leurs familles. Le président a également attiré l'attention sur la peur qui s'est installée dans le village, poussant de nombreux jeunes à fuir pour éviter d'être arrêtés.



Un "silence assourdissant" des autorités



Diomba Diaw a dénoncé "avec fermeté ces méthodes répressives d'une autre époque » et les « atteintes graves aux droits fondamentaux des habitants de Soussoung". Il a accusé certaines personnes, qu'il considère "favorables au projet de carrière ", de profiter de la situation pour régler des comptes personnels en incriminant de "paisibles citoyens".



Le président du CDTS a directement interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur son « silence assourdissant ». Il a rappelé que le chef de l'État avait déjà pris publiquement position dans un dossier similaire à Ndingler (Thiès), ce qui rend son mutisme actuel "incompréhensible" et génère un "sentiment d'abandon" au sein de la communauté. Le collectif a d'ailleurs demandé l'ouverture d'une « enquête indépendante » sur ce qu'il qualifie de "dossier opaque".



"Nous restons mobilisés pour préserver notre terre, notre dignité et notre avenir face à toute forme d'injustice et de spoliation. " Diomba Diaw



Inquiétude pour la sécurité alimentaire



Philippe Malick Dione, secrétaire général du Collectif pour la préservation et la valorisation des terres paysannes, s'est également exprimé sur la situation, regrettant qu'elle n'ait pas pu être résolue "à l'amiable". Il a souligné l'impact de ces arrestations sur les activités agricoles, ce qui pourrait « impacter la sécurité alimentaire » de la région.

Pour lui, une telle situation aurait pu être évitée en "privilégiant le dialogue et la concertation". Il a enfin exprimé le soutien de son collectif à la population de Soussoung.

