Affrontements à Kounghel : trois membres de l'opposition accablés par l'enquête

Le commissariat urbain de Koungheul a bouclé, lundi 4 novembre 2024, l’enquête sur les affrontements ayant opposé les militants de Pastef et ceux de la coalition Takku Wallu, lors du passage de la tête de liste nationale Ousmane Sonko. Les investigations policières ont permis de pointer la responsabilité de six personnes dans les deux camps.



Il s’agit de Mamadou Diouf, président du mouvement And Dolel Kao et chargé de la coordination des élections de la coalition Takku Wallu/Koungheul ; Michel Badiette, chargé de la massification pour l’ancienne députée Fanta Sall de l’Apr ; et Ibrahima Ndiaye, chargé du protocole de la coalition Takku Wallu/Koungheul.



De plus, des indices concordants impliquent trois membres de la mouvance présidentielle, nous apprend Seneweb. Il s’agit de Moussé Laye, coordonnateur départemental de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) à Koungheul et chargé de mission à la présidence de la République ; d’El Hadj Babou Guèye et du chauffeur Malick Guèye, tous deux membres de Pastef. Les six mis en cause sont poursuivis pour actions diverses, destruction de biens appartenant à autrui (article 98 du CP), attroupement et manifestation interdite (articles 96 du CP).



Mais ils ont été libérés sur convocation, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaffrine. Le parquet a aussi ordonné la transmission du dossier sous forme de renseignement judiciaire. Ainsi, tous les six suspects vaquent à leurs occupations, mais leur dossier est sur la table du procureur de Kaffrine.