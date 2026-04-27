Passation de service à la police de Kolda : le commissaire Ibrahima Diallo officiellement installé

Le nouveau commissaire de la police centrale de Kolda, Ibrahima Diallo, a été officiellement installé dans ses fonctions ce lundi 27 avril, au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur de la Sécurité publique, le commissaire de police divisionnaire Ndiara Sène.



Cette prise de commandement s’est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales et de plusieurs acteurs de la sécurité, témoignant de l’importance accordée à cette nomination dans la capitale du Fouladou.



Prenant la parole, le Directeur de la Sécurité publique est largement revenu sur la lettre de mission assignée au nouveau commissaire. Selon Ndiara Sène, Ibrahima Diallo devra avant tout être « à l’écoute des populations pour recueillir leurs préoccupations et trouver avec elles les meilleures réponses ». Une orientation qui s’inscrit dans la dynamique actuelle de renforcement de la collaboration entre forces de défense et de sécurité et citoyens.



L’autorité policière a également insisté sur la nécessité pour le nouveau patron de la police de Kolda de consolider les acquis de son prédécesseur, notamment en matière de police de proximité. Une approche qui vise à rapprocher davantage les forces de l’ordre des populations, afin de mieux prévenir la délinquance et renforcer le sentiment de sécurité.



En prenant fonction, Ibrahima Diallo hérite ainsi d’une mission jugée stratégique dans un contexte où les enjeux sécuritaires et sociaux nécessitent une présence policière à la fois efficace, accessible et proactive.



Cette installation marque ainsi le début d’une nouvelle étape pour la police centrale de Kolda, avec l’ambition affichée de poursuivre et d’intensifier les efforts en faveur de la sécurité et de la quiétude des populations.