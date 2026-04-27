Guédiawaye: les alumni du lycée Sedydina Limamou Laye se réunissent autour d’une randonnée pédestre

A Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, le réseau des anciens élèves du lycée Seydina Limamou Laye a réussi une forte mobilisation samedi, à l’occasion d’une randonnée pédestre organisée en hommage à l’établissement, sous le thème : «Ndioukeul au Lycée» (Rendre hommage au lycée).



Les élèves, parents d’élèves, personnalités et habitants ont répondu en nombre à l’appel lancé par le réseau des Alumni et par les responsables de l’administration du lycée. Le proviseur, Mamadou Aliou Diallo, s’est félicité de cette affluence, estimant qu’elle traduit l’attachement des anciens élèves à leur établissement.



«L’organisation de cette randonnée devait permettre à cette nouvelle génération d’élèves de savoir que tout est possible. Vous avez des sommités qui sont passées dans cette école : des ministres, des directeurs généraux, le président de la Commission de l’UEMOA. Cela signifie que les enfants ont des repères», a-t-il dit, dans des propos rapportés par En Relief. Il a aussi précisé que «la mobilisation va se poursuivre», car celle-ci vise «le retour» des Alumni pour «aider le lycée dans son fonctionnement et son encadrement».



En ce qui le concerne, Mamadou Aw, président du réseau des Alumni, a profité de l’occasion pour encourager les élèves et les inciter au travail. «Cet établissement a produit des champions. Que ces élèves sachent que, certes, la vie dans la banlieue peut être difficile, mais qu’ils comprennent qu’ils peuvent réussir comme leurs devanciers», a-t-il encouragé.



De nombreuses personnes ont participé à la randonnée. Parmi elles figurent le professeur Bamba Kane, l’ancien ministre et actuel maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye. Il y avait aussi le président de la Commission de l’Uemoa, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aidara, et le Directeur général de PressAfrik, Ibrahima Lissa Faye.