Affrontements à l’UCAD : Babacar Ba interpelle Bamba Cissé et exige le retrait "immédiat" des forces de l’ordre

Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, s’est exprimé après les violents affrontements survenus entre étudiants et forces de l’ordre à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il appelle le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, à ordonner le retrait « immédiat » des forces de sécurité de l’espace universitaire.
« M. le Ministre Bamba Cissé, les forces de l’ordre doivent quitter immédiatement l’enceinte de l’université pour espérer le retour au calme. Leur présence ne fait qu’empirer la situation », a-t-il écrit sur X.
Babacar Ba exhorte également les autorités universitaires à faire « preuve de responsabilité » et demande aux étudiants de « donner une chance au dialogue ».
