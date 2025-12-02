Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Affrontements à l’UCAD entre étudiants et FDS : plusieurs blessés enregistrés, le collectif des amicales maintient la lutte
Les affrontements entre les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et les forces de l’ordre se sont poursuivis ce mardi après-midi. Comme la veille, plusieurs étudiants ont été blessés, certains grièvement, et ont dû être évacués vers différents hôpitaux de Dakar.
 
« De nombreux étudiants ont été blessés : certains ont reçu des tirs de gaz lacrymogène, d’autres ont été touchés par des balles à blanc. Le service médical du COUD accueille actuellement un grand nombre de blessés. Plusieurs ont été transférés à l’hôpital Principal de Dakar et dans d’autres structures sanitaires », a déclaré Abdoul Aziz Guissé, membre du Collectif des amicales de l’UCAD.
 
Un policier a également été blessé au visage et a été pris en charge dans une structure sanitaire.
 
Les étudiants revendiquent le paiement des bourses de l’année académique 2024-2025, alors que les autorités ont déjà commencé les versements pour l’année académique 2025-2026. « Comment peut-on débuter les paiements de l’année académique 2025-2026 sans avoir réglé ceux des étudiants de l’année 2024-2025 ? », s’interrogent-ils.
 
Le Collectif des amicales demande à la Direction des bourses de régulariser les paiements pour les étudiants en Master 1, Master 2, ainsi que pour ceux en licence 2 et 3 qui ont été omis lors des versements précédents.

« À ce jour, aucune avancée n’a été enregistrée dans les discussions, et aucune solution concrète n’a été présentée. Les étudiants maintiennent leur mot d’ordre de grève jusqu’à satisfaction de leurs revendications », a dit Abdou Aziz Guissé.
Moussa Ndongo

Mardi 2 Décembre 2025 - 19:37


