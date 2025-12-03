Affrontements à l’UCAD : les imams et oulémas prônent l'apaisement et un dialogue franc

Institution religieuse engagée pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité nationale, le CNIOS appelle à l’arrêt immédiat de toutes formes de violence et exhorte chaque partie à faire preuve de “responsabilité, de retenue et de sens du dialogue”.

Le Conseil rappelle que l’université est un espace de savoir, de réflexion et d’avenir. Elle ne doit en aucun cas devenir un champ d’affrontements ou de tensions. “Ce lieu doit rester un cadre apaisé, propice au développement intellectuel, à la formation citoyenne et à la recherche de solutions constructives pour la communauté”, insiste le communiqué.

Le CNIOS invite avec insistance les autorités universitaires et les représentants des étudiants à engager sans délai un dialogue franc, en vue de trouver une “solution pacifique et durable à la crise et de permettre la reprise normale des enseignements”.

D'après le Conseil, cette concertation est indispensable pour aboutir à une solution pacifique et durable à la crise actuelle, et permettre la reprise rapide et sereine des enseignements dans les amphithéâtres.

Le CNIOS réaffirme sa disponibilité à accompagner toute initiative de médiation ou de facilitation visant le retour au calme, conformément à sa mission de défense de la paix, du vivre-ensemble et de la stabilité sociale, conclut le communiqué.

Dans un communiqué rendu public, le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) exprime sa “profonde préoccupation” face aux événements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, marqués par des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et des étudiants.