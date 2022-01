Affrontements de lundi en Gambie: la DIRPA annonce la disparition de 9 militaires sénégalais

Dans le cadre de la sécurisation et de la lutte contre le trafics illicites, des opérations conduites par le 5e Détachement sénégalais de la Mission militaire de la CEDEAO en Gambie ont abouti à des affrontements qui ont causé la mort de deux personnes. Un militaire sénégalais et un rebelle. Aussi, 3 rebelles sont actuellement détenus par ledit détachement.



Cependant, selon un communiqué de la DIRPA, 9 militaires sénégalais sont portés disparus et sont « probablement détenus par les rebelles ». Les opérations se poursuivent pour les retrouver et sécuriser la zone, souligne le Colonel Alexis Grégoire Vasse.



Qui ajoute que 77 camions transportant illégalement du bois provenant du Sénégal ont été immobilisés par le 5e Détachement sénégalais.