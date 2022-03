Afghanistan : les Taliban ordonnent la fermeture des écoles secondaires pour les filles

"les caisses sont vides"

Désolation et colère sont les sentiments qui animent ces derniers jours les clients du Groupe La Poste. Les usagers de cette institution financière qui peinent à percevoir leur argent à cause d’un manque de liquidité crient au secours.Ils sont nombreux devant l’agence Poste Thiaroye ce mardi. Les clients, si l'on en croit aux témoignages recueillis sur place, font des va-et-vient depuis plusieurs jours sans pourvoir mettre la main sur leur argent. Ce qui est à la limite « incompréhensible » et « inacceptable », selon Amadou Diakhaté. Très remonté, il exige des solutions pour remédier à leur situation.« Ce qui se passe dans les bureaux de la Poste est inadmissible pour des personnes du 3e âge. Il y a des allocataires qui effectuent de multiples allers et retours. D’autres qui passent parfois la nuit, sans être servis. Pour se payer, on leur sert des arguments fallacieux. Souvent, on nous dit qu’il n’y a pas d’argent, parfois c’est le réseau qui est en panne. Ce qui crée des situations très compliquées surtout chez les veuves et les orphelins. Qu’est-ce qui se passe réellement avec la Poste ? Qu’ils nous disent la vérité bon sang ! Nous vivons des moments très difficiles avec la Poste », tempête le sexagénaire dans son grand boubou blanc.La Poste qui a été frappée par un scandale de détournement de plus d’un milliard FCFA, traverse une crise financière et fait face à des problèmes de liquidité. A Thiaroye, travailleurs retraités et épargnants sont sur les dents et se massent devant le portail de la Poste, pour recouvrer leurs pensions, depuis plusieurs jours. Chaque jour, ils interpellent les guichetiers, mais ces derniers, imperturbables leur servent le même refrain, comme quoi, « il n’y a pas d’agent dans les caisses de la boîte ».Face à la pression sociale et à cette situation, les clients exigent la vérité « au lieu de jouer au chat et à la souris ». Cette situation provoque de longues files d’attente devant les bureaux la colère chez les clients. Selon eux, la Poste « a failli dans sa mission à assurer des liquidités sur son réseau postal ». Une situation que ces usagers n’ont pas manqué de fustiger. Ils réclament des solutions et des explications à propos de la persistance du problème de manque de liquidités.Venus pour la plupart retirer de l’argent, ces clients se désolent de ne pas pouvoir faire des opérations. Et cela devient récurrent. Si ce n’est un dysfonctionnement de réseaux, c’est un manque de trésorerie. A en croire des clients qui ont fait le tour de certains bureaux, mais en vain.La majeure partie des allocataires viennent de loin et sont obligés de passer plusieurs journées, et même des nuits à la belle étoile. C’est le cas de Néné Ka, une vieille dame qui habite à Tivaoune Peulh. Celle-ci affirme qu’elle patiente depuis un jour devant la Poste. « Et quand j’arrive au guichet, l’agent m’assène que les caisses sont vides et qu’il faut attendre le lendemain. Sans que je sois sûr d’être payé », déplore-t-elle.À côté de Néné Ka, se tient un vieux dans la soixantaine, le visage envahi par la fatigue en train d’attendre lui aussi de pouvoir percevoir sa pension. « Depuis 24 heures, je suis assis sur place et j’ignore la date de mon payement », se désole le vieux Bâ. De dures situations qui ont fini par révolter les retraités qui ont toujours des comptes à La PostePar ailleurs, ils interpellent la Direction de la Poste Finance qu'elle y apporte rapidement des solutions dans les brefs délais.