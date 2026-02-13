Développement local : le Sénégal se dote d’un indice pour territorialiser le suivi des ODD







L’indice ODD en cours de mise en place ambitionne de transformer la gouvernance territoriale. En consolidant des données fiables et désagrégées par pôle et par région, ce cadre intégré permettra de mesurer l’impact réel des politiques publiques et d’identifier précisément les écarts de performance. Cet outil servira de guide pour une planification territoriale plus équitable, en orientant les investissements publics et privés vers les besoins spécifiques des zones les plus vulnérables.



Au-delà de la planification, cet indice vise à renforcer la transparence et la reddition des comptes en rendant les résultats accessibles aux citoyens et aux partenaires. Il devrait également stimuler une saine émulation entre les collectivités locales et faciliter la mobilisation de financements innovants, tels que les obligations vertes, basés sur des résultats documentés et crédibles.



Un diagnostic entre progrès et zones d'ombre



Le système actuel présente une conformité de 67,2% par rapport au cadre de suivi des politiques publiques nationales, et 58,7% des indicateurs peuvent être renseignés selon les critères des Nations Unies (ECOSOC). Si la disponibilité des données s'est améliorée depuis 2018 grâce à de nouvelles enquêtes, des secteurs comme l'environnement et la justice restent faiblement couverts.



Le diagnostic souligne également un faible niveau de désagrégation des données. Les statistiques actuelles masquent souvent des disparités communautaires profondes. À titre d'exemple, les données sur le genre et le handicap demeurent largement insuffisantes, faute de critères opérationnels précis ou de ventilation par âge, sexe et lieu de résidence.



Un cadre de dialogue multi-acteurs



Le Sénégal fait face à des lacunes dans l'évaluation de ses progrès à l'échelle locale. Pour y remédier, le gouvernement mise sur la création d'un indice de suivi infranationale des Objectifs de développement durable (ODD), un outil stratégique pour garantir un développement inclusif.

