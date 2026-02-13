Le Collectif Le Peuple Askanwi annonce l’autorisation de sa manifestation du 14 février

Le Collectif Le Peuple Askanwi informe que la manifestation prévue ce samedi 14 février 2026 a reçu l’autorisation des autorités compétentes.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’activiste Abdou Karim Gueye, connu sous le nom de Karim Xrum Xax, appelle à une forte mobilisation au terrain Ngelaw Ouagou Niayes 2, à partir de 16 heures.
Au nom du collectif, il invite les citoyens à se rassembler autour de plusieurs revendications, notamment la défense des valeurs sociales, la lutte contre l’homosexualité, l’injustice et l’exigence de vérité et de justice pour l’étudiant Abdoulaye Ba.
Il demande également la démission des ministres de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, et de la Justice, Yassine Fall.
