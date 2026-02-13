Développement durable : le Sénégal mise sur ses pôles territoriaux pour atteindre les ODD à l'horizon 2030

Dans le cadre de l'agenda mondial des Objectifs de développement durable (ODD), le Sénégal ajuste sa trajectoire nationale. Avec la nouvelle Stratégie nationale de Développement (SND 2025-2029), le pays articule ses ambitions autour d'une vision à long terme pour un « Sénégal Souverain, Juste et prospère » à l'horizon 2050.



L'engagement du Sénégal vers l'atteinte des 17 objectifs, 169 cibles et 241 indicateurs de l'Agenda 2030 se maintient malgré un contexte de finances publiques complexe. Pour accélérer ces progrès, l'État a intégré ses engagements internationaux dans ses instruments de planification et de budgétisation. Les autorités soulignent que l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, débutée en 2024, offre des opportunités inédites pour soutenir l'économie nationale et financer les priorités du développement durable.



Les pôles territoriaux comme moteurs de croissance

La Stratégie nationale de Développement repose sur la création de pôles territoriaux, conçus comme les nouveaux moteurs de la transformation économique et sociale. Ces pôles font office de plateformes stratégiques visant à dynamiser la croissance en exploitant les ressources et les atouts propres à chaque localité. L'objectif est d'instaurer une répartition plus équilibrée des opportunités entre les différentes régions du pays.



Cette approche privilégie un développement endogène où chaque territoire valorise ses spécificités. Le modèle repose sur une logique de compétitivité territoriale collaborative, visant à la fois à stimuler l'innovation et à renforcer l'attractivité des régions.



Réduction des disparités et équité sociale

La mise en place de ces pôles territoriaux répond à la volonté de réduire les disparités régionales, identifiées comme un frein majeur à un développement inclusif. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la territorialisation des ODD, offrant une réponse directe aux défis de durabilité et d'équité sociale.



En alignant la vision nationale sur ces cadres globaux, le Sénégal cherche à favoriser un développement axé sur la valorisation locale pour garantir une prospérité économique partagée sur l'ensemble du territoire national.