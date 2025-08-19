Africa Food Summit Forum 2025 : le Sénégal mise sur l'artisanat local

En amont de l'Africa Food Summit Forum 2025, prévu du 31 août au 5 septembre, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a visité les ateliers du CICES pour saluer le travail des artisans locaux. Cette visite, symbole de l'engagement du gouvernement en faveur de la production locale, a mis en lumière le rôle crucial des artisans dans la réussite de ce sommet international.



Le forum, qui se tiendra au CICAD et au Centre d’Exposition de Diamniadio, est un événement majeur pour le Sénégal. Il devrait accueillir entre 5 000 et 6 000 participants internationaux, une dizaine de chefs d'État et une trentaine de ministres de l'Agriculture. Selon le ministre Mabouba Diagne, l'impact économique du sommet pourrait atteindre 20 millions de dollars. Il a souligné que la participation de milliers de visiteurs étrangers injectera des milliards de F CFA dans l'économie locale, bénéficiant à des secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration et le transport.



Le ministre a par ailleurs salué l'ingéniosité d'un jeune entrepreneur, Bassirou Sonko, qui a remporté l'appel d'offres pour la production de tous les meubles de l'événement. Pour M. Diagne, cette initiative incarne le concept de "Gueum sa bop" (croire en soi), montrant que la jeunesse sénégalaise est capable de rivaliser avec les firmes internationales et de s'affirmer dans le tourisme d'affaires, un marché au potentiel énorme et encore inexploité.



L'événement a également été l'occasion de valoriser le rôle de la jeunesse dans le développement du pays. Le directeur général du CICES a insisté sur l'importance de l'employabilité des jeunes, affirmant que le pays ne peut se construire sans eux. "Ce pays ne se fera pas sans vous. Restez ici. Faites ce que vous avez à faire ici", a-t-il lancé.



Bassirou Sonko, l'entrepreneur mis à l'honneur, a encouragé la jeunesse à saisir les opportunités. "Il y a que de l'opportunité dans ce pays... Notre plus grande richesse, c'est notre jeunesse", a-t-il déclaré, appelant sa génération à "écrire l'histoire" du Sénégal et du continent africain. Des représentants d'autres secteurs, comme Aline Mboup du transport, ont également souligné les bénéfices de ce sommet en matière de formation et de création d'écosystèmes locaux.