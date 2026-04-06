Afrique : comment transformer 1,4 milliard d'habitants, avec un âge médian de 19,5 ans, en potentiel productif ?

Selon un rapport Afreximbank Research «l'Afrique possède une population nombreuse, estimée à 1,4 milliard d'habitants, avec un âge médian de 19,5 ans ». Cependant, ce chiffre n'est pas une fin en soi. Pour les experts, le véritable défi réside dans la capacité des États à agir : «transformer cet élan démographique en potentiel productif grâce à l'investissement dans l'éducation, les infrastructures et la création d'emplois pour soutenir la croissance ».



Le succès de la zone de libre-échange dépendra de la capacité du continent à absorber cette main-d'œuvre. Le document indique que « cette immense population jeune, si elle est correctement engagée, augmentera la demande régionale et d'autres opportunités commerciales essentielles au succès de la ZLECAf et au potentiel de croissance de l'Afrique ».



Le rapport souligne, enfin, la nécessité de briser les frontières physiques et administratives pour les talents africains. « La libre circulation des personnes, des biens et des services sous l'égide de la ZLECAf permettra aux professionnels de migrer vers n'importe quelle partie de l'Afrique et de contribuer à la croissance », note les « Perspectives du commerce et de l'économie en Afrique 2026 » d'Afreximbank Research.