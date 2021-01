Afrique du Sud: Jacob Zuma devra comparaître devant une commission anti-corruption

Jeudi 28 janvier, la plus haute juridiction du pays lui a ordonné de venir témoigner devant cette commission chargée d'enquêter sur les malversations sous sa présidence. Cela fait des mois que l'ex-chef d'État de 2009 à 2018 refuse d’obtempérer, considérant qu’il est traité comme un accusé et non comme un témoin. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission il y a trois ans.

RFI

