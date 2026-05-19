Normes et compétitivité : Ibrahima Thiam exhorte le secteur privé et l'Administration à adopter la culture de la qualité

Le secrétaire d’État chargé du Développement des petites et moyennes industries, Ibrahima Thiam, a exhorté le secteur privé sénégalais à ériger la qualité et la conformité aux normes en piliers de leur compétitivité et de leur crédibilité sur les marchés nationaux et internationaux.





Présidant l'ouverture des Journées nationales de la qualité organisées par l’Association sénégalaise de normalisation (ASN), le secrétaire d’État a rappelé que les normes constituent de puissants instruments de bonne gouvernance et que la qualité doit devenir une culture partagée au sein de l'économie. Ibrahima Thiam a également insisté sur l'impératif pour l’Administration publique d’intégrer ce management de la qualité afin de moderniser les services aux citoyens, affirmant qu'aucune transformation publique ne peut s'opérer sans ce levier.





De leur côté, le président du conseil d’administration de l’ASN, Mamadou Dia, et l’administrateur du Club des investisseurs sénégalais, Alpha Ousmane Sy, ont appuyé cette vision en soulignant que la pérennité et la prospérité des entreprises sénégalaises reposent désormais sur leur capacité à produire selon les standards internationaux.