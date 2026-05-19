Premier League : Arsenal est champion d'Angleterre après 22 ans d’attente

Arsenal a décroché, mardi 19 mai, ⁠son 14e titre de ​champion d'Angleterre, le premier depuis 2004, à la faveur du match nul de son rival ​Manchester City à Bournemouth (1-1) lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League.



Vainqueurs de Burnley lundi (1-0), les Gunners avaient mis la pression sur les "Sky Blues", qui étaient dans l'obligation de s'imposer ​pour croire ‌encore au titre.



Vingt-deux ans après "les invincibles", qui avaient fini ⁠la saison 2003-2004 de Premier League sans la moindre défaite sous les ordres d'Arsène Wenger, Arsenal retrouve enfin le sommet ‌du championnat anglais, succédant ainsi à Liverpool.



Depuis 2004, en attendant d'ajouter un nouveau ⁠championnat à leur palmarès, les Londoniens ont remporté cinq fois la Coupe d'Angleterre et le Community Shield. Le club du nord de Londres tournait autour du ​titre ces dernières saisons, terminant deuxième lors des trois derniers exercices après ‌avoir pourtant passé la majorité du temps à la première place en 2023 et 2024.



Cette année encore, les Gunners ont cru faiblir sous la pression. Après avoir fait la course ‌en tête depuis octobre et compté provisoirement jusqu'à neuf points d'avance, ils ont cédé le mois dernier la première place du ​classement, à cinq journées de la fin, à Manchester City contre lesquels ils venaient de s'incliner (2-1).



Premier sacre pour Mikel ​Arteta



Mais les "Cityzens" ont ensuite craqué en concédant le nul à Everton (3-3) tandis qu'Arsenal et ​son défenseur central français William Saliba enchaînaient les victoires aussi précieuses qu'étriquées.



Les joueurs de Mikel ​Arteta, sacré champion d'Angleterre pour la première fois en tant ​qu'entraîneur, ont conquis leur triomphe sur une défense de fer, avec seulement 26 buts encaissés en 37 rencontres, et sur une ​efficacité redoutable sur les coups de pied arrêtés.



Sous la houlette du Français Nicolas Jover, entraîneur adjoint en charge des coups de pied arrêtés, ils ont inscrit pas moins de 24 buts dans ce secteur (sur 69 au total), dont 18 sur corner. Deux records en la ⁠matière en Premier League.



Ce titre pourrait s'accompagner d'un autre sacre encore plus grand : la Ligue des champions. ⁠Les Gunners disputeront ​face au PSG, le 30 mai à Budapest, leur deuxième finale de C1 après celle perdue en 2006 face à Barcelone (2-1).



Avec Reuters