Afrique du Sud: le rapatriement des Ghanéens voulant fuir la xénophobie est reporté

Face au retour des violences xénophobes en Afrique du Sud, le Ghana alerte l’Union africaine et propose à ses ressortissants des vols de rapatriement vers Accra. Mais alors qu'un premier avion devait décoller jeudi 21 mai depuis l'aéroport de Johannesburg, l’opération est finalement reportée « de quelques jours », a annoncé le ministère ghanéen des Affaires étrangères. Résultat : certains candidats au départ s’impatientent.



Un premier groupe de 300 Ghanéens devait décoller de Johannesburg ce jeudi 21 mai dans la matinée. Après 14 ans en Afrique du Sud, Ernest Yeboah se réjouissait de partir. « Je me suis inscrit il y a deux semaines. Ensuite on m’a confirmé que ma demande avait été acceptée. Depuis, je suis prêt, ma valise est faite. S'ils m'appellent et qu’ils me disent "Ernest, viens à l'ambassade du Ghana" ou "Rejoins-nous demain à Johannesburg", j’irai. Je ferai tout ce qu'ils me diront. Mais pour l'instant, je n’ai toujours pas d’information sur mon départ », confie-t-il.



Une opération de rapatriement dans les prochains jours



Si Ernest Yeboah veut fuir, et vite, c’est parce qu’il vit dans la province du KwaZulu-Natal, épicentre des manifestations xénophobes. Là-bas, les manifestants anti-immigration ont récemment posé un ultimatum : les étrangers, à qui ils attribuent tous les maux de la société, doivent quitter le pays d’ici la fin du mois de juin.



« Ils nous ont dit qu’à partir du 30 juin, ils utiliseraient des armes pour s'en prendre à nous violemment. Je crois qu’ils sont sérieux et qu’ils sont capables de le faire. On doit donc impérativement être aidé avant que ce jour funeste n'arrive », ajoute celui-ci.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Ghana a invoqué un délai trop court pour remplir les formalités administratives, notamment les autorisations de vol et le contrôle d’identité des plus de 800 candidats au départ. Mais Accra assure que l’opération de rapatriement débutera bien dans les prochains jours.