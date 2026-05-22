Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale: ce qu'il faut savoir de cette cinquième séance de "Questions d'actualité"

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, se présente ce vendredi (10h, GMT) devant l'Assemblée nationale pour une séance de questions d'actualité au gouvernement. Ce rendez-vous institutionnel clé est crucial pour évaluer l'action du gouvernement, aborder des enjeux macroéconomiques majeurs et clarifier le climat politique actuel.



Ce face-à-face intervient dans un climat particulièrement sensible, marqué par les débats entourant les récentes modifications apportées aux articles L.29 et L.30 du Code électoral. Ces réformes, qui touchent l'éligibilité et la révision des droits civiques, animent l'espace public et sont au centre des préoccupations actuelles. Depuis l’adoption et la promulgation de cette loi par le Président Diomaye Faye, l’opposition politique a toujours accusé la majorité parlementaire d’avoir fait voter une «loi taillée sur mesure» pour favoriser l’éligibilité de Sonko en 2029, même si ce dernier assure être déjà «éligible» pour tous les scrutins au Sénégal.



Ce cinquième exercice parlementaire de redevabilité du Premier ministre sera aussi centré sur le quotidien des Sénégalais. Sonko, qui sera accompagné de tous les membres de son gouvernement, est aussi attendu pour aborder des questions concrètes : le coût de la vie. Les mesures prises par l'État pour faire baisser les prix des denrées de première nécessité et de l'énergie.



L'économie et les finances seront aussi à l’ordre du jour, avec certainement un focus sur le suivi des discussions avec le FMI, l'état du plan de redressement économique et la préparation du prochain budget.



En terme de priorités sectorielles, les bourses de sécurité familiale, le déroulement de la campagne agricole et les préparatifs (accompagnement étatique) de la Tabaski seront aussi abordés.

La relation entre le Premier ministre et le Président Diomaye Faye sera aussi au cœur des échanges, dans un contexte politique que Sonko a qualifié de «cohabitation douce».