«Les Russes sont en train de négocier leur départ du Mali», affirme le député français Bruno Fuchs

«Les Russes sont en train de négocier leur départ du Mali et la junte au pouvoir à Bamako va tomber dans quelques semaines ou quelques mois. » C'est du moins ce qu'affirme sur RFI le député français centriste Bruno Fuchs, un homme au cœur de la diplomatie et qui préside à l'Assemblée nationale la commission des Affaires étrangères.



La semaine dernière, Bruno Fuchs a accompagné le président français Emmanuel Macron au sommet Afrique-France de Nairobi, au Kenya. Aujourd'hui même, il pronostique un prochain duel à Madagascar.