Afrique: le marché de la drogue explose, état des lieux

Martin Ewi est le coordinateur technique duProjet ENACT (renforcer les capacités de réponses de l’Afrique face au crime organisé transnational) à l’Institut d’études de sécurité (ISS) basé à Pretoria, en Afrique du Sud.



ENACT est un projet financé par l’Union européenne dans le cadre de son programme panafricain, mis en oeuvre par trois institutions : ISS, Interpol et Global Initiative against Transnational Organised Crime (l’Initiative globale contre le crime organisé transnational). ENACT vise à atténuer l’impact du crime organisé transnational sur le développement, la gouvernance, la sécurité et l’État de droit en Afrique, à travers la recherche et le renforcement de capacités techniques.



RFI : Martin Ewi, la drogue en Afrique, est-ce une histoire récente ?



Martin Ewi : L’Afrique a une longue histoire avec la drogue. Le cannabis reste la drogue la plus ancienne et la plus populaire du continent. On trouve dans l'Égypte antique des preuves de la présence de cannabis dès 3 000 avant JC, mais on estime que celui-ci a été surtout introduit en Afrique, pour la première fois à Madagascar et sur la côte méditerranéenne du continent il y a plus de 1 000 ans par des commerçants asiatiques. Le khat (Catha edulis), dont la production, la consommation et le commerce se seraient développés dès le XIIe siècle, est également l’une des premières drogues utilisées en Afrique.