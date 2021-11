Afrique: les éliminatoires du Mondial 2022 en chiffres

Entamé début septembre, le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 a livré son verdict. 10 équipes accèdent aux barrages prévus en mars 2022.

En attendant, voici le bilan chiffré du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



Meilleurs buteur, attaque et défense

Le meilleur buteur de cette étape est l’attaquant algérien Islam Slimani. Le joueur de l‘Olympique Lyonnais a planté à lui seul 7 buts. Ces réalisations ont d’ailleurs permis aux Fennecs d’Algérie de terminer avec la meilleure attaque (25 buts), alors que le statut de meilleure défense est revenu aux Aigles du Mali. Très cliniques, ils ont fait zéro défaite et n’ont encaissé aucun but durant les six matchs disputés en double confrontation face à l’Ouganda, au Kenya et au Rwanda.



Les pires attaque et défense

Dans le même temps, on peut aussi distinguer la pire défense et la pire attaque, qui sont respectivement Djibouti avec 29 buts encaissés et le Malawi avec seulement deux buts marqués. Ce dernier en a fait autant que le Mozambique, la Mauritanie, le Rwanda et le Zimbabwe qui n’ont pas aussi marqué plus de deux buts.



Au total, 120 matchs ont animé ce deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique. Sur l’ensemble, 288 buts ont fait trembler les filets, soit un ratio de 2,4 buts par match. Les avertissements ont été beaucoup plus nombreux. On compte 397 cartons jaunes distribués, soit une moyenne de trois par match. La compétition a aussi enregistré 12 expulsions et 40 pénaltys sifflés, dont cinq n’ont pas été convertis en but, rapporte le site sportif AfrikFoot.