Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

AfroBasket 2025 : Le Mali décroche son billet pour les demi-finales



AfroBasket 2025 : Le Mali décroche son billet pour les demi-finales
Le Mali s’est qualifié pour les demi-finales de l’AfroBasket 2025 à Luanda. Les “Aigles” ont dominé les “Éléphants” sur le score de 102 à 96 au terme d’un match âprement disputé.
 
Ils affronteront en demi-finale le vainqueur de l’affiche Sénégal–Nigeria.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 20 Août 2025 - 19:56


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter