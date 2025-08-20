AfroBasket 2025 : Le Mali décroche son billet pour les demi-finales

Le Mali s’est qualifié pour les demi-finales de l’AfroBasket 2025 à Luanda. Les “Aigles” ont dominé les “Éléphants” sur le score de 102 à 96 au terme d’un match âprement disputé.
Ils affronteront en demi-finale le vainqueur de l’affiche Sénégal–Nigeria.
Autres articles
-
Foot : Mendy et Mané se retrouvent en finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite
-
Arabie saoudite : Edouard Mendy, nouveau capitaine d’Al-Ahly
-
Mercato – Cheikh Fall quitte l’AS Saint-Etienne et rejoint le Pau FC !
-
Liga: Grâce à un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’impose pour sa reprise face à Osasuna
-
CHAN 2024 : Le Sénégal accroche le nul face au Soudan et se qualifie en quarts de finale