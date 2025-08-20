AfroBasket 2025 : Le Mali décroche son billet pour les demi-finales

Ils affronteront en demi-finale le vainqueur de l’affiche Sénégal–Nigeria.

Le Mali s’est qualifié pour les demi-finales de l’AfroBasket 2025 à Luanda. Les “Aigles” ont dominé les “Éléphants” sur le score de 102 à 96 au terme d’un match âprement disputé.