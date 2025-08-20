Réseau social
AfroBasket 2025 : Le Sénégal élimine le Nigeria et retrouve le Mali en demi-finale



AfroBasket 2025 : Le Sénégal élimine le Nigeria et retrouve le Mali en demi-finale
Le Sénégal a décroché son billet pour les demi-finales de l’AfroBasket 2025 en dominant le Nigeria (91-75), ce mercredi à Luanda.
 
Portés par un Brancou Badio étincelant, auteur de 32 points, les “Lions” se sont montrés intraitables devant les D'Tigers.
 
Ils retrouveront le Mali en demi-finale, le samedi 23 août, à une heure qui reste à préciser.
 
Moussa Ndongo

Mercredi 20 Août 2025 - 21:39


