Afrobasket 2021 2ème journée Groupe C & D : Sénégal et Nigéria se qualifient en quart de finale

Le Sénégal est devenu la première équipe à dépasser la barre symbolique des 100 points dans l’Afrobasket 2021, lors de son succès (104-75) contre le Soudan du Sud, à l'occasion de son deuxième match du Groupe D à Kigali.

Brancou Badio a brillé, le meneur de l’équipe du Sénégal de 22 ans a terminé la rencontre avec 22 points, dont un 3-sur-6 à trois points, et 7 assists.



Dans le premier match du Groupe D, l'Ouganda a enregistré son premier succès du tournoi en s'imposant face au Cameroun (80-66), son deuxième dans l'histoire de la compétition.

Dans le Groupe C, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de Matt Costello, a signé une deuxième victoire en dominant le Mali (90-67), tandis que le Nigeria a gagné contre le Kenya (71-55).



Le Nigeria et la Côte d'Ivoire se partagent la tête du Groupe C avec deux victoires chacun, alors que le Kenya et le Mali n'ont pas encore remporté le moindre match. Rendez-vous dimanche 29 août pour la suite et fin des phases de groupes.



Résultats

Groupe B

Ouganda / Cameroun 80-66

Soudan du Sud / Sénégal 75-104

Groupe C

Kenya / Nigéria 55-71

Mali / Côte d’Ivoire 67-90