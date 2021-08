Afrobasket 2021 : Pierria Henry ne peut pas jouer sans ses semelles

Pierria Henry n’a pas encore retrouvé sa valise dans laquelle il a la chose la plus importante pour mettre son talent fou au service de l’Equipe du Sénégal, ses semelles. Il n’a pas joué, hier dimanche, face au Cameroun, parce qu’il ne peut pas jouer pleinement sans ses semelles essentielles pour soulager les douleurs plantaires, les tendons.



Selon « L’Observateur », la situation indispose le staff technique. Boniface Ndong a poussé un cri de cœur pour dire ce qui le chagrine depuis le début de l’Afrobasket. « Pierria a un problème grave qui m’inquiète et m’empêche de dormir. Il a perdu sa valise depuis qu’on est arrivé à Kigali et jusqu’à présent, elle n’a pas été localisée. Il a ses semelles dans sa valise. Il a très mal et ne peut pas jouer sans ses semelles », a déclaré le sélectionneur des « Lions » du basket.



Il lance un appel. « La valise doit être perdue entre le Sénégal, le vol Ethiopian Airlines. Aidez-nous à retrouver cette valise. Sans ses semelles, il ne peut pas jouer et nous aider à gagner », a dit l’entraîneur.