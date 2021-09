Afrobasket 2021: l’Angola, un obstacle sur le chemin des « Lions »

L’Angola retrouve le Sénégal en quart de finale. Les "Palancas Negras" (Antilopes Noires) ont battu l’Egypte (70-62) en huitième de finale. Dans un match âprement disputé, l’Angola a élevé son niveau de jeu pour venir à bout de l’Egypte et décroche ainsi son billet pour les quarts.



Les « Lions » ont fait carton plein lors des phases de poules, en remportant les trois matchs devant l’Ouganda (93-55), le Soudan du Sud (104-75) et le Cameroun (98-65).



L’Angola, nation la plus titrée de cette compétition, n’a pas brillé durant cette 30ème édition de l’Afrobasket masculin. La bande à Morais a perdu devant le Cap-Vert et le Rwanda avant de se relancer devant la RDC.

Boniface Ndong, entraîneur des « Lions », qui connaît bien l’équipe de l’Angola qui a brisé son rêve de soulever la coupe en 2005, est bien averti. « Quand on est six fois champion d’Afrique de rang, on inspire le respect. Je respecte beaucoup l’Angola pour l’histoire du pays et les joueurs comme Carlos Morais. On va essayer de rivaliser et de tenter notre chance », a-t-il dit.



Les hommes de Boniface avaient battu les Angolais lors de la fenêtre de Kigali en novembre 2020 (66-51), avant que les Palancas Negras ne prennent leur revanche au match retour (82-51), à Yaoundé en février dernier.

Le match du Sénégal contre l’Angola s’annonce épique pour une place en demi-finales.



En seconde heure, la Guinée, tombeuse du pays hôte, le Rwanda, en huitième de finale, va défier la Côte d’Ivoire, qualifiée directement en quart. Un duel Ouest-africains qui s’annonce rude. Les vainqueurs de ces deux matchs se croiseront en demi-finales.



Affiche des quarts de finale

Mercredi 1er septembre 2021

13h00 : Sénégal / Angola

16h00 : Côte d’Ivoire / Guinée