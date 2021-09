Afrobasket 2021: le Cap-Vert et la Tunisie rejoignent la Côte d'Ivoire et le Sénégal en demi-finales

Comme depuis le début du tournoi, l'intérieur du Real Madrid Walter 'Edy' Tavares a joué un rôle déterminant pour aider son équipe à se hisser dans le dernier carré de la compétition continentale, une première depuis 2007 en Angola, grâce à ce succès du Cap-vert 79-71 contre l'Ouganda.



À l'époque, les Insulaires avaient bénéficié du soutien des Angolais et de la large communauté de Capverdiens vivant là-bas. Jeudi soir, la situation était diamétralement opposée, avec des centaines d'Ougandais et de Rwandais unis pour soutenir les "Silverbacks", mais Tavares et ses coéquipiers ne se sont pas laissé impressionner.



Tavares a dominé des deux côtés du terrain, finissant avec 23 points, 15 rebonds (son troisième double-double en quatre matchs), 4 assists et 5 contres.



L'arrière-shooteur Jeff Xavier, qui a passé la plupart du temps à la mène, a probablement disputé l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot capverdien avec 16 points, 9 rebonds et 8 assists.

Mais la victoire du Cap-Vert n'est pas que le fruit des prestations de Tavares et Xavier. Tous les membres de l'équipe ont apporté leur contribution, notamment Joel Almeida, auteur de paniers à trois points incroyables pour un total de 17 points, avec en plus 7 rebonds.



Parfois, le Cap-Vert a été maladroit avec le ballon, le perdant à 22 reprises, mais l'Ouganda n'a pas su en profiter, surtout à cause de l'agressivité défensive de Tavares pour protéger le panier.

Ishmail Wainright et Arthur Kaluma - les seuls Ougandais à avoir inscrit au moins 10 points - ont fini la rencontre avec 13 et 21 points respectivement.



Dans le premier quart de finale de la journée, la Tunisie, championne en titre, a montré qu'elle avait appris de ses erreurs passées.



En 2013, lorsqu'elle avait essayé de défendre son premier titre au FIBA Afrobasket à Abidjan, elle s'était inclinée de manière surprenante en quarts de finale contre une équipe d'Égypte pourtant limitée, qui avait perdu ses trois premiers matchs avant d'atteindre la finale, avec ensuite une défaite contre l'Angola.

Cette fois, la Tunisie s'est montrée impitoyable avec le Soudan du Sud, néophyte dans le tournoi, pour la plupart du match. Elle a même compté 21 points d'avance à un moment de la partie, s'imposant finalement 80-65.



Quatre joueurs du "5 majeur" de la Tunisie - Omar Abada, Salah Mejri, Makram Ben Romdhane et Michael Roll - ont combiné leurs efforts en attaque pour inscrire 68 points.



Le Soudan du Sud, pour sa part, a eu besoin de son banc pour ne pas complètement craquer et celui-ci a répondu présent en scorant 34 points, soit plus de la moitié de ceux de l'équipe.



La Tunisie a gagné son 4e match consécutif, tandis que le Soudan du Sud conclut son aventure à Kigali sur un bilan de 3-2.

Les deux demi-finales Cap-Vert - Tunisie et Côte d'Ivoire- Sénégal se joueront le samedi 4 septembre.