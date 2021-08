Afrobasket 2021: le Sénégal démarre par l’Ouganda

L’équipe nationale masculine de basket-ball entame ce mercredi, à Kigali, au Rwanda, son opération reconquête du titre continental, 24 ans après son dernier sacre. Les « Lions » devront donner un signal fort lors de leur premier match de la poule D contre l’Ouganda, prévu cet après-midi, à 16 heures, au Kigali Arena.



Les Ougandais ont fait une bonne impression lors des éliminatoires. Ils ont été classés deuxième lors du tournoi préliminaire de l’Afrobasket. D’après Boniface Ndong, « c’est une équipe à prendre au sérieux. Ils ont fait un parcours honorable lors des éliminatoires en étant la deuxième meilleure équipe au pourcentage des tirs à distance », a dit le sélectionneur de l’équipe du Sénégal.



Les hommes de Boniface Ndong ont fait un parcours sans faute en éliminatoires et lors du tournoi de Dakar. Le Sénégal va présenter un effectif bien renforcé avec l’arrivée du meneur américain naturalisé sénégalais, Pierria. Gorgui Sy Dieng, Maurice Ndour, Youssoupha Ndoye et leurs autres coéquipiers vont devoir confirmer leur statut devant l’Ouganda.



Cinq fois champions d’Afrique, les Sénégalais sont montés pour la dernière fois sur la plus haute marche du podium lors de l’édition 1997.